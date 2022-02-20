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ФОТОФАКТ: В Минске прошел забег ко Дню защитника Отечества

20.02.2022 14:29 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Минске состоялся мужской забег Brutal Run, приуроченный ко Дню защитника Отечества. Участники забега преодолели дистанцию в 3 км. Все участники, кто завершил дистанцию, получили медали финишера. Организатором забега выступает Белорусская федерация легкой атлетики.

Женский забег Beauty run, приуроченный к Международному женскому дню, состоится 6 марта, так что девушки тоже смогут поучаствовать и проявить себя.-0-

Фото Сергея Шелега

ФОТОФАКТ: В Минске прошел забег ко Дню защитника Отечества
ФОТОФАКТ: В Минске прошел забег ко Дню защитника Отечества
ФОТОФАКТ: В Минске прошел забег ко Дню защитника Отечества
ФОТОФАКТ: В Минске прошел забег ко Дню защитника Отечества
ФОТОФАКТ: В Минске прошел забег ко Дню защитника Отечества
ФОТОФАКТ: В Минске прошел забег ко Дню защитника Отечества
ФОТОФАКТ: В Минске прошел забег ко Дню защитника Отечества
ФОТОФАКТ: В Минске прошел забег ко Дню защитника Отечества
ФОТОФАКТ: В Минске прошел забег ко Дню защитника Отечества
ФОТОФАКТ: В Минске прошел забег ко Дню защитника Отечества
ФОТОФАКТ: В Минске прошел забег ко Дню защитника Отечества
ФОТОФАКТ: В Минске прошел забег ко Дню защитника Отечества
ФОТОФАКТ: В Минске прошел забег ко Дню защитника Отечества
ФОТОФАКТ: В Минске прошел забег ко Дню защитника Отечества
ФОТОФАКТ: В Минске прошел забег ко Дню защитника Отечества
ФОТОФАКТ: В Минске прошел забег ко Дню защитника Отечества
ФОТОФАКТ: В Минске прошел забег ко Дню защитника Отечества
ФОТОФАКТ: В Минске прошел забег ко Дню защитника Отечества
ФОТОФАКТ: В Минске прошел забег ко Дню защитника Отечества
ФОТОФАКТ: В Минске прошел забег ко Дню защитника Отечества
ФОТОФАКТ: В Минске прошел забег ко Дню защитника Отечества
ФОТОФАКТ: В Минске прошел забег ко Дню защитника Отечества
ФОТОФАКТ: В Минске прошел забег ко Дню защитника Отечества
ФОТОФАКТ: В Минске прошел забег ко Дню защитника Отечества
 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня в Минске состоялся мужской забег Brutal Run, приуроченный ко Дню защитника Отечества. Участники забега преодолели дистанцию в 3 км. Все участники, кто завершил...
 
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