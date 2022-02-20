|
ФОТОФАКТ: В Минске прошел забег ко Дню защитника Отечества
20.02.2022 14:29 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Минске состоялся мужской забег Brutal Run, приуроченный ко Дню защитника Отечества. Участники забега преодолели дистанцию в 3 км. Все участники, кто завершил дистанцию, получили медали финишера. Организатором забега выступает Белорусская федерация легкой атлетики.
Женский забег Beauty run, приуроченный к Международному женскому дню, состоится 6 марта, так что девушки тоже смогут поучаствовать и проявить себя.-0-
Фото Сергея Шелега
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня в Минске состоялся мужской забег Brutal Run, приуроченный ко Дню защитника Отечества. Участники забега преодолели дистанцию в 3 км. Все участники, кто завершил...
|
Архив (Новости регионов)