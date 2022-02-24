Мобильные датчики контроля скорости будут работать в 12 местах Минска

Источник материала: БелТА

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильные датчики контроля скорости будут работать сегодня в 12 местах столицы, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

С полудня до полуночи приборы будут включены на ул.Маяковского, 24 (60 км/ч), ул.Ташкентской в районе моста через Свислочь (60 км/ч), пр.Партизанском, 75 (60 км/ч), ул.Орловской, 80 (60 км/ч), пр.Независимости, 156 (80 км/ч), ул.Казинца, 49 (60 км/ч), ул.Академической, 30 (60 км/ч), ул.Денисовской в районе пересечения с пер.Соколянским (60 км/ч), 36-м км МКАД (90 км/ч), пр.Пушкина, 70А (60 км/ч), ул.Притыцкого, 60/5 (60 км/ч).

С 20.00 до 3.00 датчики установят на пр.Независимости, 99 (60 км/ч).

Госавтоинспекторы просят автомобилистов быть внимательными, соблюдать скоростной режим движения и учитывать погодные условия.-0-