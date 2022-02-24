Наблюдатель из Гомеля: эмоции впервые участвующих в референдуме не передать словами

Источник материала: БелТА

24 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Эмоции впервые участвующих в референдуме не передать словами. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделилась национальный наблюдатель от обкома БРСМ Мария Юркова.

Мария Юркова - преподаватель Гомельского государственного медуниверситета. Приступила к наблюдению с первого дня досрочного голосования на референдуме на участке в центре Гомеля. "Это уже второй опыт наблюдателем на избирательном участке. Хочу подтвердить своим сверстникам, знакомым, молодежи, что моя территориальная комиссия работает в рамках закона", - поделилась она.

Замечаний за минувшие два дня не было выявлено. На избирательном участке организована работа правоохранительных органов, все условия безопасности соблюдены, как и меры профилактики в соответствии с эпидемиологической ситуацией.

По наблюдениям Марии, обстановка на участке абсолютно спокойная, доброжелательная, все проходит в штатном режиме. "Граждане активно приходят голосовать. Бывает, что к началу времени работы участка приходят сразу несколько человек. Приходят семьями, заряжают положительными эмоциями, говорят, что необходимо проявлять свой гражданский долг", - рассказала она.

Активны и представители старшего поколения, и молодежь. "Молодых граждан за первые два дня больше всего, ребята приходят компаниями, с друзьями, фотографируются. Были и впервые голосующие. По эмоциям этих ребят было видно, насколько ответственный и важный момент происходит в их жизни. Их эмоции не передать словами", - подчеркнула Мария Юркова.

"Конституционный референдум - настоящая история, история, которую пишет народ Республики Беларусь. Ожидания от референдума очень большие. Как представителю молодежи мне хочется верить, что каждый гражданин Республики Беларусь будет благоразумным, ответственным и небезучастным к будущему своей страны", - резюмировала она.-0-