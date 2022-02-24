Инвестиции в основной капитал в Брестской области в 2021 году превысили Br3,7 млрд

Источник материала: БелТА

24 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области отмечается устойчивая тенденция роста инвестиций в основной капитал, сообщил сегодня на заседании облисполкома заместитель председателя Брестского облисполкома Дмитрий Городецкий, передает корреспондент БЕЛТА.

За прошлый год в регионе в основной капитал направлено более Br3,7 млрд. Это 105,4% к аналогичному периоду 2020 года и первое место в республике. "Тенденция роста инвестиций в активную часть основных средств уже приобрела устойчивый характер. Если в 2016 году направлялось чуть более четверти объема инвестиций в основной капитал (26,6%), то в 2021-м - уже более 40%", - сказал Дмитрий Городецкий.

Росту инвестиций способствовала реализация крупнейшего проекта по строительству пиково-резервного источника на Березовской ГРЭС. Выполнялись и другие. Среди них модернизация производства твердых сыров в филиале ОАО "Савушкин продукт" в Барановичах, организация производства мебели ИООО "Анрэкс", строительство сельскохозяйственного комплекса по выращиванию грибниц "БТВ-Агро", комплекс по производству пластмассовых изделий на фабрике игрушек "Полесье", внедрение процесса производства чугунных отливок повышенной точности на барановичском филиале "Атланта".

Достаточно напряженное задание и на этот год - темп роста инвестиций в основной капитал ожидается на уровне 103,8%. Планируется привлечь до Br4,3 млрд, из которых более 40% должно быть направлено на модернизацию реального сектора экономики. Запланировано выполнить 132 инвестиционных проекта общей стоимостью более Br3,6 млрд.

На заседании рассматриваются итоги социально-экономического развития Брестской области в 2021 году и задачи на текущий год. В заседании принимают участие председатель КГК Василий Герасимов и помощник Президента - инспектор по Брестской области Валерий Вакульчик.-0-