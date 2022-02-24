|
ФОТОФАКТ: Школьники из Круглого занимаются биатлоном
24.02.2022 11:11 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
24 февраля, Круглое /Корр. БЕЛТА/. Большое внимание в средней школе №2 г.Круглое уделяется спортивной подготовке учащихся. Ребята постоянно участвуют и побеждают в областных и республиканских соревнованиях. В прошедшем недавно финальном этапе республиканского турнира юных биатлонистов "Снежный снайпер" они завоевали четыре золотые медали.-0-
Фото Олега Фойницкого
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В прошедшем недавно финальном этапе республиканского турнира юных биатлонистов "Снежный снайпер" они завоевали четыре золотые медали.
|
Архив (Новости регионов)