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ФОТОФАКТ: Школьники из Круглого занимаются биатлоном

24.02.2022 11:11 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

24 февраля, Круглое /Корр. БЕЛТА/. Большое внимание в средней школе №2 г.Круглое уделяется спортивной подготовке учащихся. Ребята постоянно участвуют и побеждают в областных и республиканских соревнованиях. В прошедшем недавно финальном этапе республиканского турнира юных биатлонистов "Снежный снайпер" они завоевали четыре золотые медали.-0-

Фото Олега Фойницкого

ФОТОФАКТ: Школьники из Круглого занимаются биатлоном
ФОТОФАКТ: Школьники из Круглого занимаются биатлоном
ФОТОФАКТ: Школьники из Круглого занимаются биатлоном
ФОТОФАКТ: Школьники из Круглого занимаются биатлоном
ФОТОФАКТ: Школьники из Круглого занимаются биатлоном
ФОТОФАКТ: Школьники из Круглого занимаются биатлоном
ФОТОФАКТ: Школьники из Круглого занимаются биатлоном
 
 
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В прошедшем недавно финальном этапе республиканского турнира юных биатлонистов "Снежный снайпер" они завоевали четыре золотые медали.
 
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