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В Минске на ул.Маяковского временно ограничат движение

24.02.2022 11:17 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на улице Маяковского сегодня будет временно ограничено движение, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

На перекрестке улиц Маяковского и Чижевских с 11.30 до 13.00 запланировано проведение следственного эксперимента для установления обстоятельств ДТП, произошедшего на этом участке дороги. В это время будет частично ограничено движение.

Следователи просят участников дорожного движения заранее планировать маршрут с учетом предоставленной информации.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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На перекрестке улиц Маяковского и Чижевских с 11.30 до 13.00 запланировано проведение следственного эксперимента для установления обстоятельств ДТП, произошедшего на...
 
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