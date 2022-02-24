В Минске на ул.Маяковского временно ограничат движение

Источник материала: БелТА

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на улице Маяковского сегодня будет временно ограничено движение, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

На перекрестке улиц Маяковского и Чижевских с 11.30 до 13.00 запланировано проведение следственного эксперимента для установления обстоятельств ДТП, произошедшего на этом участке дороги. В это время будет частично ограничено движение.

Следователи просят участников дорожного движения заранее планировать маршрут с учетом предоставленной информации.-0-