Караник: экономика Гродненской области по итогам 2021 года показала устойчивый рост

Источник материала: БелТА

24 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Несмотря на не совсем благоприятную внешнюю конъюнктуру, которая продолжалась в 2021 году, экономика Гродненского региона показала устойчивый рост. Об этом сообщил руководитель Гродненской области Владимир Караник перед заседанием облисполкома, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА.

"Внутренний региональный продукт вырос более чем на 5%. Более чем на 16% увеличились доходы консолидированного бюджета региона. Это позволило не только в полной мере выполнить все социальные обязательства, но и увеличить финансирование инвестиционной программы", - добавил Владимир Караник.

По словам председателя Гродненского облисполкома, финансирование добавлялось на объекты социальной сферы: детские сады, школы, поликлиники, продолжается строительство онкологического диспансера. К тому же было увеличено финансирование инфраструктурных проектов - это дорожная сеть внутри населенных пунктов.

"Наибольший рост по итогам прошлого года показала промышленность. Для сельского хозяйства, учитывая крайне неблагоприятные погодные условия, мы отмечали некоторое падение, но к концу года ситуация начала выравниваться. И мы надеемся, что к концу первого квартала 2022 года сельское хозяйство тоже выйдет на траекторию устойчивого роста", - отметил Владимир Караник.

Среди основных задач на 2022 год названы в первую очередь сохранение положительной динамики и обеспечение дальнейшего роста экономики Гродненского региона, запуск нового инвестиционного цикла, дальнейшее финансирование инфраструктурных проектов.

"В этом году при составлении инвестиционной программы области особое внимание уделялось именно объектам социальной сферы. Это финансирование медицинских учреждений, существенно увеличено также финансирование дорожной сети - как внутри населенных пунктов, так и дорог между районами региона. Увеличивается финансирование программы "Комфортное жилье", - подчеркнул Владимир Караник.

Обеспечение комфортных условий жизни и работы граждан остается в приоритете. Это касается обеспечения чистой водой, приведения в порядок населенных пунктов, строительства всех объектов инфраструктуры: образования, здравоохранения, культуры и спорта.

Что касается, бюджета Гродненского региона, то он исполнен с профицитом. Владимир Караник добавил, что доходы бюджета выросли более чем на 16%. Это позволило сформировать неплохую подушку безопасности. И на сегодняшний момент, по его словам, в области не видят ни рисков, ни кассовых разрывов, ни трудностей финансирования тех объектов инфраструктуры, которые реализуются в регионе.-0-