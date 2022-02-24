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ФОТОФАКТ: Досрочное голосование проходит в Орше
24.02.2022 12:23 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
24 февраля, Орша /Корр. БЕЛТА/. На участках № 5 и 6 в Орше проходит досрочное голосование на референдуме по внесению изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь.-0-
Фото Александра Хитрова
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На участках № 5 и 6 в Орше проходит досрочное голосование на референдуме по внесению изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь.
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