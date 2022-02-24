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Детская поликлиника открылась в Жодино
24.02.2022 12:29 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. 24 февраля состоялась церемония открытия детской городской поликлиники в городе Жодино. Участие в мероприятии приняли председатель Миноблисполкома Александр Турчин и министр здравоохранения Дмитрий Пиневич.
До настоящего времени детская поликлиника УЗ "Жодинская центральная городская больница" располагалась на 3-м этаже здания городской (взрослой) поликлиники в правом крыле.-0-
Фото Рамиля Насибулина
Александр Турчин
Дмитрий Пиневич
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До настоящего времени детская поликлиника УЗ "Жодинская центральная городская больница" располагалась на 3-м этаже здания городской (взрослой) поликлиники в...
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