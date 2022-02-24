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Детская поликлиника открылась в Жодино

24.02.2022 12:29 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. 24 февраля состоялась церемония открытия детской городской поликлиники в городе Жодино. Участие в мероприятии приняли председатель Миноблисполкома Александр Турчин и министр здравоохранения Дмитрий Пиневич.

До настоящего времени детская поликлиника УЗ "Жодинская центральная городская больница" располагалась на 3-м этаже здания городской (взрослой) поликлиники в правом крыле.-0-

Фото Рамиля Насибулина

Детская поликлиника открылась в Жодино
Александр Турчин
Детская поликлиника открылась в Жодино
Дмитрий Пиневич
Детская поликлиника открылась в Жодино
Детская поликлиника открылась в Жодино
Детская поликлиника открылась в Жодино
Детская поликлиника открылась в Жодино
Детская поликлиника открылась в Жодино
Детская поликлиника открылась в Жодино
Детская поликлиника открылась в Жодино
Детская поликлиника открылась в Жодино
Детская поликлиника открылась в Жодино
Детская поликлиника открылась в Жодино
Детская поликлиника открылась в Жодино
Детская поликлиника открылась в Жодино
Детская поликлиника открылась в Жодино
Детская поликлиника открылась в Жодино
 
Теги: Минск
 
 
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До настоящего времени детская поликлиника УЗ "Жодинская центральная городская больница" располагалась на 3-м этаже здания городской (взрослой) поликлиники в...
 
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