Брестская область за полтора месяца выполнила квартальное задание по строительству жилья

Источник материала: БелТА

24 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области за полтора месяца выполнено квартальное задание по строительству жилья, сообщил сегодня на заседании облисполкома заместитель председателя Брестского облисполкома Вадим Ольшевский, передает корреспондент БЕЛТА.

В этом году в регионе должно быть введено в эксплуатацию 640 млн кв.м жилых помещений. В том числе для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, - 280 тыс. кв.м, из них с господдержкой - 220 тыс. кв.м. Для многодетных семей планируется построить 1426 жилых помещений.

"Задел сделан, большинство организационных вопросов решено. За январь уже введено 93 тыс. кв.м жилья при задании на I квартал 90 тыс. кв.м", - сказал замгубернатора. Он обратил внимание исполкомов и заказчиков на необходимость опережающих темпов строительства объектов инженерно-транспортной инфраструктуры. Средняя стоимость 1 кв.м общей площади жилья, строящегося с государственной поддержкой, ожидается на уровне Br1222,8.

В прошлом году за счет всех источников финансирования в Брестской области введено 629,5 млн кв.м жилья, это 106,7% годового задания. Для многодетных семей построено 2265 квартир при задании 1,4 тыс.

На заседании рассматриваются итоги социально-экономического развития Брестской области в 2021 году и задачи на текущий год. В заседании принимают участие председатель КГК Василий Герасимов и помощник Президента - инспектор по Брестской области Валерий Вакульчик.-0-