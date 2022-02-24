В Борисове появится новая детская больница, в Боровлянах и Озерце - поликлиники

Источник материала: БелТА

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 2022 году планируется открытие медицинских объектов в Борисове и Боровлянах. Об этом в разговоре с журналистами сообщил председатель Минского областного исполнительного комитета Александр Турчин, передает корреспондент БЕЛТА. Сегодня состоялось открытие здания новой детской поликлиники в Жодино. Александр Турчин отметил, что в скором времени в городе появится компьютерный томограф.

"С вводом новой детской поликлиники в Жодино развитие медицинской сферы города не заканчивается. В ближайшее время здесь появится компьютерный томограф. В течение этого года состоится открытие новой детской больницы в Борисове. Активно ведется строительство новой поликлиники в Боровлянах и поликлиники в деревне Озерцо Минского района. Это те объекты системы здравоохранения, которые мы планируем открыть в 2022 году", - рассказал Александр Турчин.

Председатель Миноблисполкома поделился планами по развитию инфраструктуры. По его словам, приоритетными направлениями, кроме учреждений здравоохранения, являются социальные объекты и транспортное сообщение.

"Мы на этом не останавливаемся. Кроме системы здравоохранения, одной из основных задач нашего государства является развитие социальной и транспортной инфраструктуры. В этом году мы продолжим строительство дороги от Смолевичей до Жодино. Это важнейший проект, который соединит Жодино, Смолевичи и Минск. Вместе с тем мы отремонтируем центральную магистраль города. В планах - строительство современного спортивного комплекса совместно с БЕЛАЗом", - заключил Александр Турчин.-0-