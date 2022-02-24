Перцов: общение лицом к лицу - самый действенный метод в решении социальных и бытовых проблем

Источник материала: БелТА

24 февраля, Ветка /Корр. БЕЛТА/. Метод общения власти и населения лицом к лицу - самый действенный в решении социальных и бытовых проблем граждан. Акцент на этом сделал сегодня министр информации Владимир Перцов при проведении прямой линии и приема граждан в Ветковском райисполкоме, передает корреспондент БЕЛТА.

Владимир Перцов убежден: отсутствие большого потока людей на приемах, которые проводят министры, члены правительства, высшие должностные лица, - показатель того, что местная власть отзывчива к проблемам населения. Где власть разговаривает с жителями, знает проблемные вопросы, которые их волнуют, там людям нет необходимости идти на более высокий уровень, считает он.

"Если же на местах есть дистанция, там и обращения по любым вопросам - от благоустройства двора до элементарных мелких коммунальных тем. Люди просто не могут достучаться. И таким образом жалуются и на отписки, и на отговорки, и на формализм", - отметил министр.

Заместитель председателя Ветковского райисполкома Наталья Дорошевич рассказала, что в районе вводят новую практику - каждый месяц все службы выезжают в определенный сельский населенный пункт, общаются с людьми по разным темам. Проводится встреча, прием граждан председателем райисполкома, с докладом по каждому направлению выступают представители служб. Проблемные темы берутся на контроль.

"Лицом к лицу - самый действенный метод решения социальных и бытовых проблем. Иногда со стороны какая-то проблема выглядит малозначимой, но для конкретного человека это реальная сложность в жизни", - сказал Владимир Перцов.

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