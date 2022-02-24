Источник материала: БелТА

24 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Специализированный зал настольного тенниса открыли в Гродно, передает корреспондент БЕЛТА.

За смену в новом зале, площадь которого 650 кв.м, смогут заниматься около 40 учащихся Гродненской ОСДЮШОР им А.Н. Сапеги. В их распоряжении теперь 12 столов для игры в настольный теннис, отремонтированные раздевалки.

Всего в школе на отделении настольного тенниса обучаются более 200 спортсменов. Заниматься в новом зале смогут как профессионалы, так и любители.

/Будет дополнено/. -0-