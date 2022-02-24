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Специализированный зал настольного тенниса открыли в Гродно

24.02.2022 14:55 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

24 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Специализированный зал настольного тенниса открыли в Гродно, передает корреспондент БЕЛТА.

За смену в новом зале, площадь которого 650 кв.м, смогут заниматься около 40 учащихся Гродненской ОСДЮШОР им А.Н. Сапеги. В их распоряжении теперь 12 столов для игры в настольный теннис, отремонтированные раздевалки.

Всего в школе на отделении настольного тенниса обучаются более 200 спортсменов. Заниматься в новом зале смогут как профессионалы, так и любители.

/Будет дополнено/. -0-

 
Теги: Гродно
 
 
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За смену в новом зале, площадь которого 650 кв.м, смогут заниматься около 40 учащихся Гродненской ОСДЮШОР им А.Н. Сапеги. В их распоряжении теперь 12 столов для игры в...
 
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