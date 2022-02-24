|
ФОТОФАКТ: Досрочное голосование проходит в студгородке БГУ
24.02.2022 15:25 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На участке для голосования №56 Московского района г.Минска проходит досрочное голосование на референдуме по внесению изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь. На этом участке могут голосовать студенты четвертого и одиннадцатого общежития Студенческого городка БГУ.-0-
Фото Павла Орловского
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На участке для голосования №56 Московского района г.Минска проходит досрочное голосование на референдуме по внесению изменений и дополнений в Конституцию...
|
Архив (Новости регионов)