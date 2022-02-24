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ФОТОФАКТ: Досрочное голосование проходит в студгородке БГУ

24.02.2022 15:25 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На участке для голосования №56 Московского района г.Минска проходит досрочное голосование на референдуме по внесению изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь. На этом участке могут голосовать студенты четвертого и одиннадцатого общежития Студенческого городка БГУ.-0-

Фото Павла Орловского

ФОТОФАКТ: Досрочное голосование проходит в студгородке БГУ
ФОТОФАКТ: Досрочное голосование проходит в студгородке БГУ
ФОТОФАКТ: Досрочное голосование проходит в студгородке БГУ
ФОТОФАКТ: Досрочное голосование проходит в студгородке БГУ
ФОТОФАКТ: Досрочное голосование проходит в студгородке БГУ
ФОТОФАКТ: Досрочное голосование проходит в студгородке БГУ
ФОТОФАКТ: Досрочное голосование проходит в студгородке БГУ
ФОТОФАКТ: Досрочное голосование проходит в студгородке БГУ
ФОТОФАКТ: Досрочное голосование проходит в студгородке БГУ
ФОТОФАКТ: Досрочное голосование проходит в студгородке БГУ
ФОТОФАКТ: Досрочное голосование проходит в студгородке БГУ
ФОТОФАКТ: Досрочное голосование проходит в студгородке БГУ
ФОТОФАКТ: Досрочное голосование проходит в студгородке БГУ
ФОТОФАКТ: Досрочное голосование проходит в студгородке БГУ
 
Теги: Минск
 
 
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На участке для голосования №56 Московского района г.Минска проходит досрочное голосование на референдуме по внесению изменений и дополнений в Конституцию...
 
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