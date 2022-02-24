Председатель комиссии в Жодино: люди хорошо ознакомлены с проектом обновленной Конституции

Источник материала: БелТА

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Люди в Жодино ознакомлены с текстом обновленной Конституции. Такое мнение журналистам высказала председатель участковой комиссии Логойского участка №13 города Жодино Оксана Тушинская.

Сегодня в Жодино состоялось открытие здания новой детской поликлиники. В этом же здании расположился Логойский участок для голосования №13. На данный момент он оборудован одной кабинкой для предварительного голосования. По словам Оксаны Тушинской, в день проведения референдума участок переместится в фойе поликлиники. Там будут установлены три кабинки для голосования. Кроме того, специальную кабинку выделят для людей с ограниченными возможностями.

"У нас достаточно новый район. Здесь построено много домов, где проживают многодетные семьи. Люди активно приходят для того, чтобы выразить свою гражданскую позицию. В основном к нам приходят вечером, когда граждане возвращаются с предприятий. Многие избиратели приходят с детьми. Администрацией города и руководителями предприятий была проведена большая работа. Это был формат диалоговых площадок, где проходили обсуждения и разъяснения. По нашим избирателям видно, что они ознакомлены с дополнениями и изменениями. На участке мы предлагаем им все необходимые средства индивидуальной защиты. Для досрочного голосования предусмотрена одна кабинка. Порядка 20% избирателей нашего участка приняли участие в референдуме досрочно. В основной день у нас будет три кабинки и одна кабинка для людей с ограниченными возможностями. Для них также предусмотрены пандусы, трафареты со шрифтом Брайля, лупа и другое оборудование, которое облегчит голосование людей с ограничениями. В день референдума в торжественной обстановке на нашем участке пройдет концерт. 31 человек будет голосовать впервые. Мы приготовили для них именные открытки, блокноты и ручки", - рассказала Оксана Тушинская.

Как отметила председатель Жодинской городской организации Белорусского профессионального союза работников образования и науки Елена Ахрамович, которая является наблюдателем на участке, за время с начала досрочного голосования не было выявлено никаких нарушений.

"Я являюсь наблюдателем от нашего профсоюза. Для меня это не первая политическая кампания в качестве наблюдателя. Что касается проведения голосования, то хочется отметить, что никаких нарушений за все три дня досрочного голосования выявлено не было. Участок оборудован хорошо, места хватает и наблюдателям, и членам комиссии, и избирателям", - сообщила Елена Ахрамович.

Граждане, которые по каким-то причинам не смогут принять участие в референдуме в день его проведения, пользуются возможностью проголосовать досрочно. Мать троих детей Татьяна рассказала, что 27 февраля у них в семье праздник, поэтому она приняла решение прийти на участок заранее.

"Вышло так, что семейный праздник совпал с датой проведения референдума, поэтому воскресенье я проведу с семьей. Но так как мне дается право проголосовать досрочно, то я сделаю это сегодня. Я голосовала за развитие нашей социальной сферы. Сегодня в Жодино праздник - открытие нового здания детской поликлиники. Мне как маме троих детей очень близка социально ориентированная политика нашего государства. И я понимаю, что мои дети могут получать бесплатное образование и медицинское обслуживание. Я воспитываю ребенка с особенностями развития, и для меня важно, что он может получать инклюзивное образование наравне с другими детьми. Мне импонируют равные права у людей с ограниченными возможностями и других граждан Республики Беларусь", - рассказала Татьяна.

Еще одна жительница Жодино Анна считает, что белорусы должны выполнить свой гражданский долг и принять участие в республиканском референдуме. Она отметила, что в трудовых коллективах была проведена качественная работа по разъяснению нового проекта Конституции Республики Беларусь.

"Я пришла высказать свою гражданскую позицию и отдать свой голос за процветание нашей страны. Я поддерживаю предложенные изменения и дополнения в Конституцию. Нам необходимо сохранение исторической памяти и независимости нашей республики. Наша сила в единстве. Также хочется отметить, что в нашем городе в трудовых коллективах проведена колоссальная работа по разъяснению поправок. На диалоговых площадках каждый житель Жодино мог задать интересующий его вопрос, получить на него ответ и разъяснение. Я призываю всех граждан выполнить свой гражданский долг и принять участие в референдуме", - заявила Анна.-0-