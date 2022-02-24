Исаченко: экспорт в $2,6 млрд за 2021 год стал рекордным для Могилевской области

Источник материала: БелТА

24 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Объем экспорта в $2,6 млрд за 2021 год стал рекордным для Могилевской области. Об этом сказал председатель Могилевского облисполкома Анатолий Исаченко во время мероприятия, посвященного подведению итогов социально-экономического развития региона за 2021 год, передает корреспондент БЕЛТА.

"Во внешнеэкономической деятельности нам удалось не только сохранить сбалансированность внешней торговли товарами, но и обеспечить темп роста 132%, - отметил губернатор. - Объем экспорта в $2,6 млрд стал рекордным для Могилевской области. Положительное сальдо внешней торговли достигло $1 млрд. Расширяется присутствие производителей Могилевской области на рынках дальней дуги - в Азии, Африке и Америке. На их долю приходится около 20% экспорта".

Особое место в объеме экспорта Могилевской области занимает Китай. Если в 2015 году регион экспортировал в Китайскую Народную Республику товаров на сумму $2 млн, то в 2021 году этот объем оставил около $60 млн. Всего же продукция предприятий региона экспортировалась в 105 стран мира. Продукты питания поставляются в 43 страны по 100 товарным позициям.-0-