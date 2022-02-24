Бобруйск стал лучшим в Могилевской области по социально-экономическому развитию за 2021 год

Источник материала: БелТА

24 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Названы победители соревнования по социально-экономическому развитию среди городов и районов Могилевской области за 2021 год. Торжественная церемония подведения итогов и чествования лучших состоялась во Дворце культуры области в Могилеве, передает БЕЛТА.

Победители соревнования по социально-экономическому развитию определены по группам. Им вручены переходящее знамя, дипломы и денежные премии. Среди городов лучшим признан Бобруйск. Среди районов с численностью населения свыше 20 тыс. человек победителем стал Кричевский район, до 20 тыс. жителей - Белыничский и Мстиславский районы. Почетной грамотой Могилевского облисполкома за достижение наилучших показателей социально-экономического развития по итогам работы за 2021 год награждены Костюковичский, Кировский и Могилевский районы.

В своем выступлении губернатор подчеркнул, что прошедший год выдался непростым, однако белорусы выстояли, продолжили свое развитие и теперь уверенно смотрят вперед. "В этом есть большая заслуга каждого из присутствующих здесь, а также трудовых коллективов. В условиях мировой пандемии и закрытия границ область обеспечила положительную динамику развития промышленности, торговли, транспорта, информации и связи. Благодаря этому уровень валового регионального продукта по итогам 2021 года к уровню предыдущего составил 100,7%", - подчеркнул руководитель области.

По словам Анатолия Исаченко, по-прежнему локомотивом выступил промышленный комплекс, который сформировал более трети ВРП региона, обеспечил темп 103,3%, сохранив при этом динамику роста и трудовые коллективы. "Оживление мировой экономики образовало существенный спрос на товары наших производителей, - продолжил он. - Предприятия воспользовались такой внешней конъюнктурой и практически полностью разгрузили склады. Запасы готовой продукции снизились до минимального значения: всего 52% среднемесячного объема производства. Это сказалось на улучшении финансового состояния предприятий и области в целом. В итоге 2021 год мы завершили с ростом прибыли от реализации в 1,3 раза".

Области удалось не только сохранить сбалансированность внешней торговли товарами, но и обеспечить рост - 132% к уровню предыдущего года. Объем экспорта в $2,6 млрд стал рекордным для области. При этом положительное сальдо внешней торговли достигло $1 млрд. По-прежнему существенный вклад в общеобластные показатели вносит сельскохозяйственная отрасль, весомую роль в развитии региона играет предпринимательский сектор. Так, в 2021 году удельный вес поступлений в бюджет от малого и среднего бизнеса составил 38,5%.

"В прошлом году на развитие экономики и социальной сферы области за счет всех источников финансирования направлено Br2,2 млрд инвестиций в основной капитал, - сказал Анатолий Исаченко. - Введен в эксплуатацию ряд значимых инфраструктурных и социальных объектов, а также 314 тыс. кв.м жилья. Свои жилищные условия улучшили почти 1,12 тыс. многодетных семей, что на 147 семей больше запланированного на 2021 год".

По словам губернатора, в текущем году работа будет нацелена на развитие экономики региона через модернизацию действующих и создание новых производств, усиление позиций предприятий-экспортеров на традиционных рынках и освоение перспективных рынков сбыта, улучшение финансового состояния предприятий, развитие малого и среднего бизнеса. "Как результат - текущий год область должна завершить с темпом ВРП не ниже 103%, - подчеркнул он. - Еще одна задача - запуск нового инвестиционного цикла. Именно привлечение инвестиций должно стать главным источником экономического роста для каждого без исключения региона области. Минимальная планка роста инвестиций в основной капитал в целом по области - 103,3%. Наша общая задача в текущем году задействовать все имеющиеся резервы".-0-