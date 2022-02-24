Почти 700 новых предприятий малого бизнеса создано в Брестской области в 2021 году

Источник материала: БелТА

24 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В малом и среднем предпринимательстве Брестской области в 2021 году создано 675 новых коммерческих организаций, в том числе 97 - промышленных. Об этом сообщил сегодня на заседании областного исполнительного комитета заместитель председателя облисполкома Дмитрий Городецкий, передает корреспондент БЕЛТА.

Дмитрий Городецкий отметил существенный вклад этого сектора в экономику региона. В прошлом году от субъектов малого и среднего предпринимательства в консолидированный бюджет области поступило более Br703 млн, а их доля составила почти 37%. Объем экспорта товаров и услуг вырос на треть до $915,7 млн, или 28,3% общего объема экспорта товаров области. Предприятия малого и среднего бизнеса производят около 37% импортозамещающей продукции.

"Инструментами государственной финансовой поддержки воспользовались 17 субъектов малого предпринимательства на общую сумму практически Br3 млн. Это дает свой эффект: в организациях, которые получили льготные кредиты в 2020 году, выручка от реализации продукции увеличилась на 32%, объем экспорта - на 28%", - обратил внимание зампредседателя облисполкома.

Более полное использование потенциала малого и среднего бизнеса возможно при налаживании кооперационных цепочек с крупными предприятиями машиностроения, деревообработки, легкой промышленности, строительства. Этот подход отражен в дорожной карте. Березовский, Ганцевичский, Ивацевичский, Каменецкий, Ляховичский, Пружанский, Столинский районы, города Барановичи и Пинск уже включились в реализацию ее мероприятий. Остальные (в том числе областной центр) должны активизировать работы в этом направлении.

На заседании рассматривались итоги социально-экономического развития Брестской области за прошлый год и задачи на текущий. По результатам работы в 2021 году область выполнила все установленные целевые показатели. Объем валового регионального продукта составил Br18,5 млрд. Это на Br2,2 млрд больше, чем за 2020 год. По темпу роста ВРП (102,5%) регион занимает третье место в республике после Гродненской области (104,8%) и Минска (103,2%). Наибольшее влияние на рост ВРП оказали промышленность (с приростом добавленной стоимости более чем на 5%), транспорт (6,6%), торговля (2,9%), информация и связь (10,1%), здравоохранение (4,4%).

В заседании приняли участие председатель КГК Василий Герасимов, помощник Президента - инспектор по Брестской области Валерий Вакульчик.-0-