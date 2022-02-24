Источник материала: БелТА

24 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Звание "Человек года" - для меня высокая награда, которая вызывает гордость. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал генеральный директор ОАО "Кричевцементношифер" Владимир Корчевский во время торжественного мероприятия , посвященного подведению итогов социально-экономического развития Могилевской области за 2021 год.

"В 2021 году после реконструкции мы загрузили предприятие на 100% мощности, - отметил Владимир Корчевский. - В этом не только моя заслуга, но и моего большого коллектива. Для нас это очень высокая награда, которая вызывает гордость. Прошлый год сложился для нас более чем удачно: мы выпустили более 1,5 млн т цемента, 40% которого уехало на экспорт - Россия, Прибалтика, Польша и другие страны".

Руководитель предприятия особое внимание в работе уделяет мероприятиям по реконструкции и модернизации производства, выполнению планов внедрения новой техники и технологий, созданию безопасных условий труда и повышению культуры производства. За 2020-2021 годы "Кричевцементношифер" удостоен множества дипломов и наград республиканского уровня. В конкурсе "На лучшее достижение в строительной отрасли Республики Беларусь за 2020 год" Владимир Корчевский признан победителем в номинации "Руководитель года".

Тракторист-машинист Белыничского сельскохозяйственного производственного кооператива "Колхоз "Родина" Николай Даречкин также стал обладателем почетного звания. На протяжении нескольких лет он становится победителем республиканского и областных фестивалей тружеников села "Дажынкі", отличается активной гражданской позицией. В 2021 году был избран делегатом VI Всебелорусского народного собрания.

"В 2021 году я намолотил более 5 тыс. т зерна и стал с этим результатом первым в республике, поэтому я здесь, - отметил Николай Даречкин. - Считаю, что высокий результат - заслуга всего нашего коллектива. Добиться таких показателей было трудно: внесла свои коррективы погода. Но мы сумели сработать качественно и оперативно. В этом году будет моя 32-я посевная. За ее исход не переживаю - телегу готовим зимой, а сани летом. Мы не надеемся на авось, готовы встретить весну и отработать как положено".

Вчера тракторист-машинист получил ключи от юбилейного, четырехмиллионного, трактора МТЗ. И это отдельный повод для радости. "Я работаю более 20 лет на белорусской технике, но эта новинка очень хороша и комфортна в работе, испытаем ее в новом сезоне в действии. На этот год очень хороший прогноз: озимые перезимовали хорошо. Этот трактор даст нам стимул в работе для дальнейшего движения вперед".-0-