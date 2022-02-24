В 2022 году в Минской области планируется построить 1 млн кв.м жилья

Источник материала: БелТА

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В этом году в Минской области планируется построить порядка 1 млн кв.м жилья. Об этом журналистам сообщил заместитель председателя Минского областного исполнительного комитета Александр Кручанов, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам заместителя председателя Миноблисполкома, важно обеспечить жителей региона комфортным жильем. "В этом году у нас запланирован большой объем работ по жилищному строительству. Планируется построить около 1 млн кв.м жилищной площади. Это самый высокий показатель среди всех остальных областей нашей республики. Для Минского областного исполнительного комитета важно обеспечить граждан комфортным жильем. Это наша прямая обязанность. В первую очередь обеспечить нужно тех, кто в этом жилье нуждается. Это многодетные семьи и социально уязвимые категории граждан", - рассказал Александр Кручанов.

Он также сообщил об объектах социальной сферы, которые планируются к введению в эксплуатацию в 2022 году. "Инвестиционная программа разрабатывается на основе социальной политики нашего государства. Речь идет об объектах здравоохранения, образования и культуры. Планируется ввести в эксплуатацию детские сады в Фаниполе и Любани, среднюю школу в Смолевичах. В Столбцах ведется строительство объектов, открытие которых будет приурочено к областным "Дажынкам". Будет реконструирован городской пруд. Транспортно-дорожная сеть также подвергнется модернизации", - подытожил Александр Кручанов.-0-