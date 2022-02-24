Новая лапароскопическая операционная открыта в Браславской ЦРБ

Источник материала: БелТА

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новая лапароскопическая операционная открыта сегодня в Браславской ЦРБ, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

В торжественном открытии приняли участие начальник главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома Михаил Вишневецкий, председатель Браславского райисполкома Вячеслав Грищенко, председатель райсовета Нина Пучинская, главврач Александр Макаревич.

Михаил Вишневецкий подчеркнул важность наращивания технической оснащенности межрайонных центров и районных больниц: "Медобслуживание в любой точке области должно быть доступным, качественным, своевременным, независимо от удаленности от больших городов. В самом отдаленном поселке люди должны быть уверены, что в любой ситуации они получат высокопрофессиональную медицинскую помощь".

"Открытие лапароскопической операционной позволит значительно повысить эффективность хирургической помощи населению западной Витебщины", - отметил главврач.-0-