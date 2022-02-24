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ФОТОФАКТ: Досрочное голосование в Минске

24.02.2022 19:01 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На участке для голосования №64, который расположен в минской школе №25, идет досрочное голосование.-0-

Фото Рамиля Насибулина

ФОТОФАКТ: Досрочное голосование в Минске
ФОТОФАКТ: Досрочное голосование в Минске
ФОТОФАКТ: Досрочное голосование в Минске
ФОТОФАКТ: Досрочное голосование в Минске
ФОТОФАКТ: Досрочное голосование в Минске
ФОТОФАКТ: Досрочное голосование в Минске
ФОТОФАКТ: Досрочное голосование в Минске
ФОТОФАКТ: Досрочное голосование в Минске
ФОТОФАКТ: Досрочное голосование в Минске
ФОТОФАКТ: Досрочное голосование в Минске
 
Теги: Минск
 
 
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На участке для голосования №64, который расположен в минской школе №25, идет досрочное голосование.
 
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