Наблюдатель от БРСМ о досрочном голосовании в Витебске: не ожидала такой активности в первые дни

Источник материала: БелТА

24 февраля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В Витебске жители города проявляют активность в первые дни досрочного голосования, приходят целыми семьями. Таким мнение с корреспондентом БЕЛТА поделилась наблюдатель от БРСМ Виктория Волосова.

"Я не ожидала, что в первые дни досрочного голосования витебчане будут проявлять такую активность. В качестве наблюдателя я нахожусь на избирательном участке №15 в СШ №10. За два дня моего дежурства, которое длилось по семь часов, на голосование пришли около 60 человек. Люди хотят сделать свой выбор в спокойной обстановке, поэтому не откладывают визит на последний день. С интересом наблюдаю, как приходят семейные пары, родители с маленькими детьми. Для всех это особенное событие и незабываемый опыт", - поделилась Виктория Волосова.

Также активистка БРСМ рассказала, что ситуация на участке для голосования очень доброжелательная, все проходит в штатном режиме. У нее как у наблюдателя к работе членов комиссии не было никаких замечаний.

Кроме нее на участке для голосования присутствуют представители и других общественных объединений - "Белой Руси", Красного Креста. Среди тех, кто пришел на участок выполнить свой гражданский долг, были люди разных возрастов и профессий.

"Дежурство на участке дает мне возможность почувствовать себя нужной для страны. Сегодня у молодежи есть возможность поучаствовать в строительстве светлого будущего наравне со старшим поколением. Лично я выбираю сильную, независимую и процветающую Беларусь, в которой мне предстоит жить, работать, создавать семью и воспитывать своих детей. А еще я хочу быть уверенной в том, что мои родители, проработав всю жизнь, будут получать достойную пенсию. Сегодня все это у нас есть. И эта та стабильность, за которую я готова отдать свой голос", - отметила Виктория Волосова.-0-



