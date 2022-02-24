Наблюдатель: важно было лично убедиться в прозрачности процесса голосования

Источник материала: БелТА

24 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Важно было лично убедиться в прозрачности процесса голосования. Таким мнением об организации и проведении досрочного голосования на референдуме с корреспондентом БЕЛТА поделилась наблюдатель 1-го Буйничского участка для голосования №33 Могилевского района Елена Петровская.

"Я хотела попробовать себя в роли наблюдателя, - подчеркнула Елена Петровская. - Мне было важно лично убедиться в прозрачности процесса голосования. Сегодня я уже второй раз на участке и вижу, как выстроена работа комиссии. Все эти разговоры о том, что где-то что-то не так, пустые: люди работают профессионально. Все остальное - домыслы".

Наблюдатель подчеркнула, что для тех, кто приходит на участок отдать свой голос, созданы все условия. "Людей приходит много, некоторые выстраиваются в очередь еще до открытия участка. И это не только пенсионеры. Молодежь тоже стремится проголосовать", - заключила она.-0-