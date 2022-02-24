Имя Героя Беларуси Андрея Ничипорчика присвоено пионерской дружине в Лиде

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24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня пионерская дружина средней школы №14 города Лиды была удостоена имени Героя Беларуси Андрея Владимировича Ничипорчика, сообщила корреспонденту БЕЛТА председатель Центрального совета Белорусской республиканской пионерской организации Александра Гончарова.

Торжественный митинг "Пусть память будет вечна!" познакомил школьников с жизнью Андрея Ничипорчика, помог понять важность его героического поступка.

Как отметила Александра Гончарова, решение присвоить имя Андрея Ничипорчика дружине средней школы №14 неслучайно: пионерская организация является одной из лучших в регионе и достойна с честью носить его звание и следовать его жизненным ориентирам.

В завершение мероприятия родственники погибшего, представители ЦС БРПО, почетные гости возложили цветы к памятнику героям-авиаторам.

19 мая 2021 года потерпел крушение военный самолет Лидской штурмовой авиабазы Як-130. Погиб экипаж - майор Андрей Ничипорчик и лейтенант Никита Куконенко. 24 ноября 2021 года Указом Президента Республики Беларусь летчикам было присвоено звание "Герой Беларуси" посмертно.-0-