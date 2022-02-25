В районе аэропорта Витебск в 2023 году построят транспортно-логистический центр

Источник материала: БелТА

25 февраля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Витебский филиал РУП "Белтаможсервис" планирует построить транспортно-логистический центр и запустить объект в эксплуатацию до конца 2023 года, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор филиала Валерий Самоваров.

Для реализации проекта выделен земельный участок около международного аэропорта Витебск, расположенного в 11 км от областного центра. К возведению комплекса планируется приступить в текущем году. Общая площадь складских помещений ТЛЦ "Витебск-Белтаможсервис" составит около 2,5 тыс. кв.м. С учетом расположения, новый объект транспортно-логистической инфраструктуры позволит в одном месте объединить потенциал перевозок авиационным, железнодорожным и автомобильным транспортом для улучшения качества услуг, обеспечения непрерывности и прочности цепочек поставок. Кроме того, создание ТЛЦ повысит транспортную привлекательность Витебской области, создаст возможности для привлечения в регион дополнительных транзитных потоков, упростит ведение бизнеса по обработке грузов, добавил Валерий Самоваров.

Витебский филиал РУП "Белтаможсервис" является структурным подразделением ведущего логистического оператора Беларуси и предоставляет комплекс услуг транспортной, таможенной и складской логистики.

Аэропорт Витебск имеет сертификат международной организации гражданской авиации ИКАО и категорию IVВ (разрешительный документ на эксплуатацию аэродрома в ограниченных метеорологических условиях). Взлетно-посадочная полоса позволяет принимать современные авиалайнеры, в том числе Ил-76, Ту-154, В-737-800, В-757-200, А-310-200, а также воздушные суда ниже классом и вертолеты всех типов.-0-