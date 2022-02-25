Мнение: ничто не должно стать преградой для реализации нашего гражданского права

Источник материала: БелТА

25 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В жизни бывают разные обстоятельства, но ничто не должно стать преградой для реализации нашего гражданского права - участия в голосовании. Такую точку зрения корреспонденту БЕЛТА высказал председатель Гродненской областной организации Белорусского профсоюза работников здравоохранения Владислав Голяк.

"Это очень актуально именно сейчас, когда на обсуждение вынесены основополагающие моменты, касающиеся жизни всего народа и каждого белоруса в отдельности. И возможность проголосовать досрочно позволит максимальному числу граждан выразить свое мнение по поводу обновленной Конституции", - высказал убежденность Владислав Голяк.

Председатель областной организации отраслевого профсоюза проголосовал досрочно и считает, что возможность прийти на участок до основного дня референдума позволит максимальному числу белорусов высказаться по вопросу изменений и дополнений в Конституцию и быть услышанными.

"Проект обновленной Конституции уже долгое время есть в открытом доступе, ознакомиться с ним мог каждый, ключевые моменты обсудили в трудовых коллективах. Всем неравнодушным к будущему страны людям это позволило сформировать свое мнение по поводу изменений и дополнений в Основной закон страны и подойти к референдуму с четким пониманием, каким будет его голос", - подчеркнул Владислав Голяк.-0-