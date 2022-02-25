В Могилеве благоустроят парк им. 60-летия Великого Октября

Источник материала: БелТА

25 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве в этом году планируют приступить к благоустройству парка им. 60-летия Великого Октября, который размещается по проспекту Шмидта неподалеку от Святого озера. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил председатель Могилевского городского Совета депутатов Максим Гурин.

"Парк включен в план по благоустройству на этот год. Сейчас идет первый этап подготовки - разработка проектно-сметной документации. В планах обустроить в парке пешеходные аллеи и велодорожки, оборудовать места отдыха для разной категории граждан", - отметил он.

По словам Максима Гурина, в будущем в парке появятся различные зоны, однако акцент будет сделан на тихом отдыхе. "Мы хотим, чтобы для всех посетителей парка было занятие по душе. Прокатиться на велосипеде, позаниматься скандинавской ходьбой, просто отдохнуть в тени деревьев. В этом микрорайоне живет большое количество людей. И для нас важно, чтобы каждый посетитель парка смог найти для себя отдых по вкусу", - отметил он.

Парк им. 60-летия Великого Октября располагается в южной части областного центра. Его площадь составляет более 80 га.-0-