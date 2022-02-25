Макеты сожженных фашистами деревень разместят в учреждениях образования и культуры Могилевской области

Источник материала: БелТА

25 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве в музее им. П.В. Масленикова подвели итоги областной патриотической акции по созданию макетов деревень, сожженных в годы Великой Отечественной войны. В ближайшее время макеты будут переданы учреждениям образования и культуры, где они разместятся в музеях и экспозициях, передает корреспондент БЕЛТА.

Активными участниками акции стали дети совместно с педагогами. Как отметил председатель Могилевской областной организации Белорусского общественного объединения ветеранов Анатолий Глаз, проект по созданию макетов сожженных деревень был успешно реализован. "Наша акция нужна не только сегодня, она понадобится нам завтра. Сейчас в таких акциях и проектах нуждается наше подрастающее поколение", - сказал он.

Дипломы I степени получили несколько учреждений. Среди них Кличевский центр дополнительного образования детей и молодежи. Ребята вместе с педагогами создали макеты деревень Вязень и Селец до их уничтожения фашистами. Обладателями 1-го места также стали средняя школа №3 Осиповичей и Лапичская средняя школа, учащиеся которых воссоздали деревню Маковье. Гимназия Осиповичей получила 1-е место за макет деревни Бортное.

По словам педагога Кличевского центра допобразования детей и молодежи Натальи Мелешко, работа по созданию макета началась с архивных документов. За помощью обращались в местный краеведческий музей и к воспоминаниям местных жителей. "Дети проявляли большой интерес к этой работе. Некоторые даже не знали, что такое вообще могло быть, чтобы одни люди заживо сжигали других. Когда им что-то говоришь, они не так воспринимают информацию, а когда сами прикоснулись к этой работе - совсем уже другие чувства и эмоции испытали", - рассказала педагог.

По словам руководителя военно-патриотического воспитания и учителя трудового обучения средней школы №3 Осиповичей Юрия Корбана, работа по созданию макета деревни Маковье растянулась почти на месяц. "Первое, что мы сделали, когда узнали об акции, - обратились к историческим документам, потому что очень много есть неточностей. В этой деревне была страшная трагедия: сначала фашисты сожгли первую группу людей в домике лесника. После этого они оставили себе несколько домов, чтобы жить, а остальные сожгли вместе с людьми. Это произошло в январе 1943 года, - рассказал он. - Когда мы придумывали макет деревни, то решили идти не от того, как она выглядела до прихода фашистских войск, а показать людям, что стало с этой цветущей деревушкой после. Мы знали, что этот макет позже будет размещаться в небольшом помещении, потому заднюю стенку сделали зеркальной. Вместе с детьми на уроках труда делали остовы домов, обжигали их, делали печки, которые оставались после сожжения домов. Детям была очень интересна эта работа, история их родного края".

Второе место в областной акции присуждено средней школе №2 г.п.Глуска - школьники сделали миниатюру деревни Белое. Вендорожский детский сад - средняя школа Могилевского района получил диплом II степени за макет деревни Дубинка.

Обладателями 3-го места в областной патриотической акции стала Маслаковская средняя школа Горецкого района за макет деревни Напрасновка. Такую же награду завоевал Черноручский детский сад - средняя школа Шкловского района - ребята создали миниатюру деревни Рубеж. За макет деревни Паньковская Буда дипломом III степени награжден Костюковичский районный центр детского творчества.

Одним из членов жюри, оценивающих представленные работы, был заместитель прокурора Могилевской области Андрей Волков. Он рассказал, что такие акции и проекты сейчас очень востребованы. "Было сложно оценивать работы, потому люди вложили в них очень много труда. И этим прониклись дети, участвовавшие в разработке и создании макетов сожженных деревень, - подчеркнул он. - Для нас как представителей прокуратуры этот проект представлял особый интерес. Сейчас в Беларуси расследуется уголовное дело о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. У нас много архивных документов, различной информации. И с каждым днем количество сведений увеличивается. Сейчас установлено более 1,6 тыс. сожженных деревень, обнаружено 38 ранее неустановленных мест массовых захоронений. На этот год запланировано около 8 поисковых работ и раскопок. Мы будем продолжать эту работу и рассказывать о ней, чтобы люди знали и помнили свою историю".

Кроме дипломов победителей некоторые учреждения награждены благодарственными письмами и памятными подарками от прокуратуры Могилевской области, а также дипломом Могилевской областной организации союза художников.

Организатором конкурса стала Могилевская областная организация Белорусского общественного объединения ветеранов совместно с Могилевским областным отделением ОО "Белорусский фонд мира".-0-