Наблюдатель от БРСМ: радует ответственный подход граждан к референдуму

Источник материала: БелТА

25 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Радует ответственный подход граждан к референдуму - люди приходят с отличным настроением. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделилась наблюдатель от БРСМ Татьяна Осмоловская, которая работает на участке №70 в Могилеве.

"Несколько дней я дежурила на участке во время досрочного голосования. И поначалу думала, что люди подойдут к референдуму формально. Но уже с первых часов работы поняла, что ошиблась. Люди ответственно идут на участок, чтобы своим решением оставить след в истории страны, - рассказала Татьяна Осмоловская. - Приятно удивил поток людей на досрочном голосовании: идут целыми семьями, с детьми и даже младенцами. Очень радуют пожилые пары. Видно, что люди уже в возрасте и им, может, и нелегко дойти до участка, но они приходят. Потому что все понимают - от нашего выбора сегодня будет зависеть наша будущая жизнь, жизнь наших детей".

Участок для голосования №70 размещается в Могилевском государственном экономическом профессионально-техническом колледже. В холле людей встречает большой информационный баннер. На участке для голосования есть вся необходимая визуальная и информационная продукция. "Есть экземпляр действующей Конституции, имеется проект Конституции с изменениями и дополнениями. И если человек нигде до этого не ознакомился с этой информацией, он может все изучить прямо на участке, - отметила наблюдатель. - Помимо этого, соблюдаются все противоэпидимеческие меры. Комиссия и наблюдатели в масках, на входе в свободном доступе антисептик, есть перчатки, проветриваются помещения".

Соблюдена на участке для голосования и безбарьерная среда. "Есть пандус. Участок размещается на 1-м этаже с удобным доступом в помещение. Для людей с ослабленным зрением имеются лупы, - рассказала Татьяна Осмоловская. - Организовано на участке и голосование на дому. Люди звонят и просят обязательно к ним прийти. Волнуются и переживают. В такой важный для страны момент никто не хочет оставаться в стороне".

Как рассказала наблюдатель, люди идут голосовать с позитивным настроением. "Атмосфера на участке позитивная. Люди вежливые, желают хорошего дня и обязательно успешного завершения голосования. Комиссия работает слажено, каждый знает свое дело - для многих это уже не первая кампания", - подчеркнула Татьяна Осмоловская.-0-