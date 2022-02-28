Заболеваемость наркоманией в Витебской области снизилась на 27% в 2021 году

Источник материала: БелТА

28 февраля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Заболеваемость наркоманией в Витебской области в 2021 году снизилась к уровню 2020 года на 27%. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Витебском областном клиническом центре психиатрии и наркологии (ВОКЦ).

"Современные наркотические средства способны сформировать наркотическую зависимость за несколько приемов. Последствия этого заболевания чрезвычайно опасны, так как происходят грубые нарушения функций внутренних органов, нервной системы, повреждается головной мозг. Наркомания занимает не последнее место в числе причин высокой смертности, низкой рождаемости и низкой продолжительности жизни в республике. В Витебской области на 1 января этого года под наблюдением в наркологических кабинетах находились 1004 человека, употребляющие психоактивные вещества (ПАВ) - больше, чем на аналогичную дату 2021 года, на 3,1% (974 человека). Из них 844 человека потребляют наркотические вещества (808), 160 человек - токсические (166). В целом по области за 2021 год заболеваемость наркоманией снизилась к уровню 2020 года на 27,4% и составила 25 случаев (2,23 на 100 тыс. населения)", - рассказали в ВОКЦ.

В клиническом центре отметили, что наибольшее распространение употребления наркотиков по-прежнему отмечается в крупных городах области (Витебск, Орша, Полоцк, Новополоцк) и некоторых районах (Оршанский, Витебский). Почти 71% потребителей наркотических и ненаркотических веществ составляет молодежь - возрастная группа до 35 лет. Из них 2,59% - несовершеннолетние (26 человек). Из числа зарегистрированных потребителей ПАВ 75,7% не имеют семьи, почти 50% имеют судимость.

В ВОКЦ, Полоцкой областной психиатрической больнице, Оршанском психоневрологическом диспансере работают кабинеты заместительной терапии. В программе такой терапии в 2021 году участвовали 48 человек. В области программу реабилитации прошли более 1 тыс. человек с зависимостью, 103 из них - с наркотической. Также специалисты подросткового наркологического отделения ВОКЦ проконсультировали 288 человек от 14 до 18 лет.-0-