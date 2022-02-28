﻿ В Гомельской области в 2021 году вовлекли в хозоборот более 190 неиспользуемых объектов. 21.by
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В Гомельской области в 2021 году вовлекли в хозоборот более 190 неиспользуемых объектов

28.02.2022 09:03 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

28 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Более 190 неиспользуемых объектов коммунальной собственности вовлекли в хозяйственный оборот в Гомельской области в течение 2021 года, сообщили БЕЛТА в комитете "Гомельоблимущество".

Специалисты продолжают совершенствовать имущественные отношения, обеспечивая учет и государственную регистрацию недвижимости, вовлекая в хозяйственный оборот неиспользуемое имущество, в том числе через проведение аукционных торгов.

На начало года общая площадь зданий и сооружений коммунальной собственности в регионе - 13,5 млн кв.м. "По итогам 2021 года по эффективности использования имущества Гомельская область вышла на первое место в стране: удельный вес неиспользуемых площадей самый низкий среди регионов и составил 2,7% от общей площади. В 2021 году вовлечен в хозяйственный оборот, снесен 191 неиспользуемый объект коммунальной собственности, в том числе продано 54 объекта", - отметили в комитете.

Добросовестным арендаторам, арендующим госимущество более трех лет, продан 21 объект недвижимого имущества на Br1,85 млн. С 2013 года область занимает лидирующую позицию в республике по количеству проданных арендаторам объектов недвижимости. Всего с 2013 по 2021 год арендаторам реализовано 299 объектов.

"Благодаря системной работе и взаимодействию комитета, горрайисполкомов и органов управления облисполкома Гомельская область по многим направлениям в работе с имуществом достигла определенных результатов. Вместе с тем еще есть ряд резервов, которые необходимо задействовать, чтобы выполнить все поставленные задачи", - подчеркнули в комитете.-0-

 
Теги: Гомель
 
 
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Специалисты продолжают совершенствовать имущественные отношения, обеспечивая учет и государственную регистрацию недвижимости, вовлекая в хозяйственный оборот...
 
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