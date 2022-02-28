Медработникам Гродненской области доплатили более Br50 тыс. по требованию профсоюза

Источник материала: БелТА

28 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Более Br50 тыс. доплатили медицинским работникам Гродненской области по требованию профсоюза в течение 2021 года. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель Гродненской областной организации Белорусского профсоюза работников здравоохранения Владислав Голяк.

"Мы боремся за то, чтобы медицинские работники получили каждый причитающийся им рубль. И как показывает практика, наниматели идут навстречу, оперативно устраняют нарушения", - подчеркнул Владислав Голяк.

По требованию профсоюза в ряде организаций здравоохранения Гродненского региона произвели положенные выплаты врачам-интернам и молодым специалистам, доначислили суммы на оздоровление при уходе в отпуск работающим по совместительству, пересчитали зарплату в связи с неверно установленным коэффициентом тарифного разряда. В некоторых учреждениях профсоюзным специалистам пришлось настоять на корректировке доплат за выполнение врачами-специалистами организационно-распорядительной функции, а также за работу в сверхурочное время, праздничные и выходные дни.

"На особом контроле профсоюза находится оплата труда медицинских работников в условиях COVID-19, реализация указа "О материальном стимулировании работников здравоохранения". Большинство звонков, поступивших областную организацию отраслевого профсоюза, касались именно этой темы. На каждый даны четкие разъяснения, при необходимости специалисты выезжали на места", - отметил Владислав Голяк.

По его словам, за прошлый год социально-экономическая и правовая служба профсоюза побывала с проверками и мониторингами почти в 100 организациях здравоохранения. Специалисты постоянно находятся на связи с членами профсоюза по телефону, организуются горячие линии, за помощью можно обратиться и на личном приеме.-0-