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За январь текущего года в консолидированный бюджет Могилевской области поступило более Br183 млн

28.02.2022 10:27 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

28 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. За январь текущего года в консолидированный бюджет Могилевской области поступило более Br183 млн. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области.

Наибольшие суммы в доходах бюджета составляют поступления налога на добавленную стоимость - это более Br80 млн, подоходного налога - Br50,4 млн, налога при упрощенной системе налогообложения - почти Br19 млн, акцизов - более Br7 млн, экологического налога - более Br5 млн.

В десятку лидеров в формировании бюджета Могилевской области вошли: ООО "Кронохем", РУП "Могилевэнерго", ОАО "Климовичский ЛВЗ", ЗАО "Бобруйский бровар", филиал ООО "Евроторг" в г.Могилеве, РУП "Могилевоблгаз", ОАО "Белшина", ОАО "Стройтрест №12" Управляющая компания Холдинга "СТРОЙТРЕСТ-ХОЛДИНГ", ЗАО "Завод полимерных труб", СООО "Оазис Груп". Удельный вес их платежей составил более 19% общих поступлений в бюджет области.-0-

 
Теги: Могилев
 
 
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Наибольшие суммы в доходах бюджета составляют поступления налога на добавленную стоимость - это более Br80 млн, подоходного налога - Br50,4 млн, налога при упрощенной...
 
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