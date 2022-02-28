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Поступления в консолидированный бюджет Минской области в январе выросли почти на 30%

28.02.2022 10:39 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доходы консолидированного бюджета Минской области в январе увеличились на 28,4% по сравнению с январем 2021 года в сопоставимых ценах. Поступления приросли на Br144,4 млн, сообщили БЕЛТА в инспекции Министерства по налогам и сборам по региону.

В консолидированный бюджет области за январь 2022 года поступило Br652,6 млн, в том числе в республиканский бюджет - Br329,7 млн, в местные бюджеты - Br323 млн.

На 93,5% бюджет сформирован за счет пяти основных источников: подоходного налога - Br112,6 млн (17,3% в доходах консолидированного бюджета); экологического налога, включая налог за добычу, - Br111,6 млн (17,1%); налога на добавленную стоимость - Br293,1 млн (44,9%); акцизов - Br52,3 млн (8%); налога при упрощенной системе налогообложения - Br40,7 млн (6,2%).-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В консолидированный бюджет области за январь 2022 года поступило Br652,6 млн, в том числе в республиканский бюджет - Br329,7 млн, в местные бюджеты - Br323 млн.
 
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