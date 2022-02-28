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ФОТОФАКТ: Фермерское хозяйство из Иваново вырастило 700 тыс. тюльпанов

28.02.2022 10:57 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фермерское хозяйство "Янов Кветки" из Иваново вырастило 700 тыс. тюльпанов к 8 марта.-0-

Фото Павла Орловского

ФОТОФАКТ: Фермерское хозяйство из Иваново вырастило 700 тыс. тюльпанов
ФОТОФАКТ: Фермерское хозяйство из Иваново вырастило 700 тыс. тюльпанов
ФОТОФАКТ: Фермерское хозяйство из Иваново вырастило 700 тыс. тюльпанов
ФОТОФАКТ: Фермерское хозяйство из Иваново вырастило 700 тыс. тюльпанов
ФОТОФАКТ: Фермерское хозяйство из Иваново вырастило 700 тыс. тюльпанов
ФОТОФАКТ: Фермерское хозяйство из Иваново вырастило 700 тыс. тюльпанов
ФОТОФАКТ: Фермерское хозяйство из Иваново вырастило 700 тыс. тюльпанов
 
Теги: Минск
 
 
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Фермерское хозяйство "Янов Кветки" из Иваново вырастило 700 тыс. тюльпанов к 8 марта.
 
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