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ФОТОФАКТ: Фермерское хозяйство из Иваново вырастило 700 тыс. тюльпанов
28.02.2022 10:57 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фермерское хозяйство "Янов Кветки" из Иваново вырастило 700 тыс. тюльпанов к 8 марта.-0-
Фото Павла Орловского
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Фермерское хозяйство "Янов Кветки" из Иваново вырастило 700 тыс. тюльпанов к 8 марта.
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