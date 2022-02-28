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Серию открыток с посланиями потомкам от женщин-ветеранов создают в Гродненской области
28.02.2022 11:21 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
28 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Серию почтовых открыток с фотографиями и посланиями потомкам от женщин-ветеранов создают в Гродненской области, рассказала корреспонденту БЕЛТА председатель областной организации Белорусского союза женщин Ирина Степаненко.
"В Год исторической памяти мы хотели сделать серию фотовыставок, посвященных нашим женщинам-ветеранам. Но в процессе работы решили пойти немного дальше. Сегодня мы создаем и серию почтовых открыток", - поделилась Ирина Степаненко.
Каждая из почтовых карточек будет посвящена одной из героинь. На одной стороне будет размещена фотография женщины - участницы Великой Отечественной войны, на другой - послание потомкам и ее автограф.
"Уже создана одна такая открытка. Она посвящена Валентине Барановой, участвовавшей во взятии Берлина, женщине, которая сегодня ведет очень активный образ жизни", - добавила Ирина Степаненко.
Создать серию открыток планируется до 9 мая. Одновременно будут готовиться фотовыставки.
В Гродненской области живут 46 женщин - ветеранов Великой Отечественной войны. Все они почетные члены областной организации БСЖ.-0-
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Каждая из почтовых карточек будет посвящена одной из героинь. На одной стороне будет размещена фотография женщины - участницы Великой Отечественной войны, на...
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