Серию открыток с посланиями потомкам от женщин-ветеранов создают в Гродненской области

Источник материала: БелТА

28 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Серию почтовых открыток с фотографиями и посланиями потомкам от женщин-ветеранов создают в Гродненской области, рассказала корреспонденту БЕЛТА председатель областной организации Белорусского союза женщин Ирина Степаненко.

"В Год исторической памяти мы хотели сделать серию фотовыставок, посвященных нашим женщинам-ветеранам. Но в процессе работы решили пойти немного дальше. Сегодня мы создаем и серию почтовых открыток", - поделилась Ирина Степаненко.

Каждая из почтовых карточек будет посвящена одной из героинь. На одной стороне будет размещена фотография женщины - участницы Великой Отечественной войны, на другой - послание потомкам и ее автограф.

"Уже создана одна такая открытка. Она посвящена Валентине Барановой, участвовавшей во взятии Берлина, женщине, которая сегодня ведет очень активный образ жизни", - добавила Ирина Степаненко.

Создать серию открыток планируется до 9 мая. Одновременно будут готовиться фотовыставки.

В Гродненской области живут 46 женщин - ветеранов Великой Отечественной войны. Все они почетные члены областной организации БСЖ.-0-