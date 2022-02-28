﻿ Серию открыток с посланиями потомкам от женщин-ветеранов создают в Гродненской области. 21.by
﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Серию открыток с посланиями потомкам от женщин-ветеранов создают в Гродненской области

28.02.2022 11:21 — Новости регионов | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

28 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Серию почтовых открыток с фотографиями и посланиями потомкам от женщин-ветеранов создают в Гродненской области, рассказала корреспонденту БЕЛТА председатель областной организации Белорусского союза женщин Ирина Степаненко.

"В Год исторической памяти мы хотели сделать серию фотовыставок, посвященных нашим женщинам-ветеранам. Но в процессе работы решили пойти немного дальше. Сегодня мы создаем и серию почтовых открыток", - поделилась Ирина Степаненко.

Каждая из почтовых карточек будет посвящена одной из героинь. На одной стороне будет размещена фотография женщины - участницы Великой Отечественной войны, на другой - послание потомкам и ее автограф.

"Уже создана одна такая открытка. Она посвящена Валентине Барановой, участвовавшей во взятии Берлина, женщине, которая сегодня ведет очень активный образ жизни", - добавила Ирина Степаненко.

Создать серию открыток планируется до 9 мая. Одновременно будут готовиться фотовыставки.

В Гродненской области живут 46 женщин - ветеранов Великой Отечественной войны. Все они почетные члены областной организации БСЖ.-0-

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Каждая из почтовых карточек будет посвящена одной из героинь. На одной стороне будет размещена фотография женщины - участницы Великой Отечественной войны, на...
 
Новости дня
Новости регионов
 
ФОТОФАКТ: Фермерское хозяйство из Иваново вырастило 700 тыс. тюльпанов
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Новости регионов

Свежие газеты

Архив (Новости регионов)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by