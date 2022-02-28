В Витебской области референдум прошел в спокойной обстановке, без жалоб и замечаний

Источник материала: БелТА

28 февраля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. По предварительным подсчетам, в Витебской области явка избирателей на референдуме по внесению изменений и дополнений в Конституцию составила 81,11%. Об этом сообщил журналистам на итоговом брифинге председатель областной комиссии по референдуму Дмитрий Хома, передает корреспондент БЕЛТА.

"С самого начала избирательной кампании голосование на референдуме проходило в спокойной обстановке, без существенных замечаний и нарушений. Во все избирательные комиссии за период досрочного и основного голосования поступило всего 18 обращений. В день основного голосования жители Витебщины проявили особую активность, что характерно для нашего региона, если судить по другим электоральным кампаниям. В списки избирателей в области был внесен 833 981 человек, бюллетени получили 676 517 жителей. Впервые в голосовании участвовали около 12,5 тыс. юношей и девушек. Им на участках для голосования вручали памятные открытки о таком значимом общественно-политическом событии. За внесение изменений и дополнений в Конституцию Беларуси проголосовали 584 768 человек, против - 70 325 человек. На досрочном голосовании явка избирателей составила 43,67%", - рассказал Дмитрий Хома.

Наибольшее число жителей проголосовали в Докшицком, Бешенковичском, Дубровенском, Лиозненском, Чашникском районах.

В области на референдуме работали более 5,5 тыс. национальных наблюдателей. Также на Витебщине следили за ходом организации и проведения голосования международные наблюдатели, в том числе от СНГ и других стран зарубежья. Аккредитованные на референдум наблюдатели положительно отзывались как о предварительной информационно-просветительской работе на местах, так и о создании условий на участках для голосования для людей с ограниченными возможностями.

Дмитрий Хома отметил также, что окончательный подсчет голосов областная комиссия по референдуму подведет завтра, а затем перенаправит протоколы и документы в ЦИК.-0-