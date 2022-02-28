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Заседание белорусско-монгольской рабочей группы по сотрудничеству в АПК планируется в марте в Минске

28.02.2022 11:39 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

28 февраля, Минск /Корр.БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Монголии Дмитрий Горелик встретился с министром продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности этой страны Загджавын Мэндсайханом. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

"Стороны обсудили актуальные вопросы белорусско-монгольского торгово-экономического сотрудничества, в том числе реализацию двусторонних проектов в рамках генерального соглашения между правительствами Беларуси и Монголии о предоставлении экспортного кредита. Речь шла также о планах проведения краткосрочных подготовительных курсов для монгольских специалистов в области молочного животноводства и переработки молока", - говорится в сообщении.

Кроме того, достигнута договоренность о проведении третьего заседания двусторонней рабочей группы по сотрудничеству в сфере сельского хозяйства в марте в Минске.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Стороны обсудили актуальные вопросы белорусско-монгольского торгово-экономического сотрудничества, в том числе реализацию двусторонних проектов в рамках...
 
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