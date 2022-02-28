Заседание белорусско-монгольской рабочей группы по сотрудничеству в АПК планируется в марте в Минске

Источник материала: БелТА

28 февраля, Минск /Корр.БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Монголии Дмитрий Горелик встретился с министром продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности этой страны Загджавын Мэндсайханом. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

"Стороны обсудили актуальные вопросы белорусско-монгольского торгово-экономического сотрудничества, в том числе реализацию двусторонних проектов в рамках генерального соглашения между правительствами Беларуси и Монголии о предоставлении экспортного кредита. Речь шла также о планах проведения краткосрочных подготовительных курсов для монгольских специалистов в области молочного животноводства и переработки молока", - говорится в сообщении.

Кроме того, достигнута договоренность о проведении третьего заседания двусторонней рабочей группы по сотрудничеству в сфере сельского хозяйства в марте в Минске.-0-