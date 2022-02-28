Многоэтажку с детским садом строят в Иваново

Источник материала: БелТА

28 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Иваново Брестской области начали строить жилой дом с детским садом, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя райисполкома Виталий Клышко.

Многоэтажка появится в микрорайоне Восточный, неподалеку от нового многофункционального спортивного комплекса "Импульс". Детский садик разместится на первом этаже. Над ним возвысятся еще пять этажей. В доме будет 60 одно- и двухкомнатных квартир, 10 из них социальные, остальные приобретут дольщики.

"Это индивидуальный проект, но вместе с тем повторно применяемый. За аналог взят дом с детским садом в Пинске. Разработчиком проектной документации выступила проектная группа пинского РСУ. Генеральный подрядчик - "Брестоблсельстрой", - рассказал Виталий Клышко. - Сейчас на объекте делают фундамент под основное здание. Параллельно прокладывают коммуникации и строят котельную".

Детский сад рассчитан на 75 мест. У него будет свой отдельный вход, огороженная территория, где установят прогулочные павильоны, игровые и спортивные комплексы. Работы финансируются за счет областного бюджета. По проекту строительство намечено завершить до конца года.

"Восточный микрорайон у нас активно застраивается. Там будут жить более 3 тыс. человек, поэтому детский сад в шаговой доступности востребован", - заметил зампредседателя райисполкома.

К слову, многоэтажки с детскими садами уже есть в Дрогичине и Бресте. Такой дом построен в Пинске.-0-