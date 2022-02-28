Источник материала: БелТА

28 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области более 60% включенных в списки для голосования граждан поддержали изменения и дополнения в проект Конституции, сообщил на брифинге председатель областной комиссии по референдуму Александр Коледа, передает корреспондент БЕЛТА.

Положительно ответили на вопрос, вынесенный на референдум, 64,21% жителей, против - 7,74%. Часть бюллетеней (6,9%) признаны недействительными.

Всего в списки для голосования были включены 975 642 человека, участие в референдуме приняли 769 732 жителя, или 78,89%, в том числе 44,98% проголосовали досрочно.

"Цифры по явке по административным территориям, в принципе, сопоставимые. В городах - примерно 73%, в сельских районах - от 80% до 86%. Поэтому, можно сказать, очень ровная картина здесь", - сказал Александр Коледа.

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