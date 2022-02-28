Утвердительный ответ на референдуме дали более 71% проголосовавших жителей Гомельской области

Источник материала: БелТА

28 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Утвердительный ответ на вынесенный на референдум вопрос дали более 71% проголосовавших жителей Гомельской области. Об этом сообщил журналистам председатель Гомельской областной избирательной комиссии Алексей Неверов, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам председателя областной избирательной комиссии, референдум прошел в спокойном формате. "Проголосовали 871 269 тыс. человек, что составляет 81,69% от списочной численности избирателей (1 066 611 человек). За изменения и дополнения отдали голоса 758 096, или 71,08% проголосовавших", - отметил он.

Алексей Неверов поделился своими наблюдениями: "Обстановка на участках была дружелюбная. Все участки отработали в штатном режиме, без нарушений законодательства".-0-