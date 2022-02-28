Мэр Улан-Батора в июне планирует приехать в Минск для обмена опытом в области городского планирования

Источник материала: БелТА

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Монголии Дмитрий Горелик провел переговоры с мэром г.Улан-Батора Долгорсурэн Сумъяабазаром. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в белорусской дипломатической миссии в Монголии.

"Белорусский дипломат и мэр обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, перспективы взаимодействия в различных сферах, в том числе между городами Минском и Улан-Батором. Речь шла также о реализации конкретных проектов в рамках генерального соглашения между правительствами Беларуси и Монголии о предоставлении экспортного кредита", - отметили в посольстве.

Кроме того, достигнута договоренность о визите мэра города Улан-Батор в июне 2022 года в Беларусь для проведения переговоров по перспективным направлениям двустороннего сотрудничества, обмена опытом в области городского планирования и ведения коммунального хозяйства, а также ознакомления с моделями белорусских автобусов, троллейбусов и электробусов, коммунальной техники.-0-