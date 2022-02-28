Пять с плюсом по 5-балльной шкале: международные наблюдатели о ходе референдума в Гомельской области

Источник материала: БелТА

28 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Международные наблюдатели высоко оценили организацию и проведение референдума на участках для голосования и работу избирательных комиссий на всех уровнях в Гомельской области, передает корреспондент БЕЛТА.

Руководитель миссии, заместитель директора департамента гуманитарного сотрудничества, общеполитических и социальных проблем исполнительного комитета СНГ Халмурат Рашидов отметил, что наблюдатели начали свою работу с 1 февраля. "В составе миссии действовали и долгосрочные, и краткосрочные наблюдатели. Мы провели мониторинг подготовки и проведения республиканского референдума в Беларуси. По нашим наблюдениям, в Гомельской области была осуществлена большая работа по проведению референдума. В рамках законодательства сформирована избирательная комиссия из числа компетентных опытных специалистов", - рассказал он.

Халмурат Рашидов подчеркнул, что и в ходе досрочного голосования, и непосредственно 27 февраля миссия наблюдала свободное волеизъявление народа. При этом были обеспечены все необходимые условия для голосования, включая обеспечение безопасности, мер санитарно-эпидемиологического характера. "Мы присутствовали при открытии и закрытии участков для голосования. Весь этот процесс проходил на основе действующего законодательства Беларуси. Могу сказать, мы стали свидетелями голосования электората в духе праздника. На участки приходили семьями, пожилые и молодые. Впервые голосовавшим были вручены памятные подарки", - отметил он.

По словам руководителя миссии, предварительные результаты референдума говорят сами за себя. Это показатель значительной работы как со стороны населения, так и правительства, государства. "Речь и о разъяснительной работе, и масштабном совместном обсуждении предлагаемого проекта. Мы разговаривали с голосующими - народ шел с чувством твердой ответственности за будущее своей страны", - сказал он.

Советник исполнительного комитета СНГ Виталий Кулик отметил, что международные наблюдатели работали в каждой области. "Штаб миссии в Минске аккумулировал всю информацию о работе, о возможных замечаниях. Все открыто, свободно. Замечаний от миссии нет", - дополнил он.

Председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Брянской областной думы Сергей Курденко рассказал, что принимает участие в электоральной кампании в качестве наблюдателя не в первый раз. "В Гомельской области чувствовалось праздничное настроение. Такое крупное мероприятие без слаженной четкой работы избирательных комиссий просто провести невозможно. Видно, что комиссии профессиональные, высококвалифицированные. Подготовка очень хорошая. Избирательный процесс был хорошо организован. И со стороны национальных наблюдателей также не было замечаний и нареканий в сторону работы избирательной комиссии", - пояснил он.

Председатель комитета по проблемам последствий Чернобыльской катастрофы и экологии Брянской областной думы Сергей Чесалин также подчеркнул, что вся кампания проходила на уровне и в областном центре, и в отдаленных районах.

Наблюдатели международной миссии солидарно выставили оценку пять с плюсом по пятибалльной шкале за организацию и проведение электоральной кампании.-0-