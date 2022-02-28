Зону отдыха с глэмпингом планируют обустроить в Жабинковском районе

Источник материала: БелТА

28 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Жабинковском районе планируют обустроить зону отдыха с глэмпингом, сообщили корреспонденту БЕЛТА в райисполкоме.

Глэмпинг - это разновидность кемпинга, объединяющая в себе комфорт гостиничного номера с возможностью отдыха на природе. Для его размещения подобран участок в районе деревни Бульково. Эта зона отдыха находится в лесу на берегу реки Мухавец, она уже частично обустроена. В парке есть беседки с мангалами, канатный городок, песчаный пляж, катер для водных прогулок. На территории планируют установить палатки повышенной комфортности. Сделать намеченное планируется весной.

"Есть люди, которым трудно расстаться с городским комфортом. Именно для них придуман такой туристический формат как глэмпинг. Вокруг природа, которая изобилует своими красотами, а внутри все необходимые блага", - отметила директор машиностроительного предприятия "КОМПО" Элла Джангозова.

Глэмпинг еще называют гламурным кемпингом. "Жабинковский район находится рядом с Брестом. Иногда он незаслуженно обделен вниманием туристов. Тем не менее у нас есть привлекательные места для отдыха. Например, в районе более 20 агроусадеб. Новинкой будет глэмпинг. Аналогов в Брестской области нет. Место там, действительно, очень красивое", - сказал председатель Жабинковского райисполкома Вадим Кравчук.

В районе сейчас продвигают идею промышленного туризма на Жабинковском сахарном заводе. Такая возможность может быть во время сезона заготовки сахарной свеклы. "Рассматриваем такой вариант. Думаю, многим было бы интересно увидеть горы свеклы, из которой потом производят сахар. Прорабатываем с заводом детали маршрута, чтобы учесть все нормы безопасности", - подчеркнул председатель райисполкома.

К слову, в Брестской области насчитывается девять кемперных стоянок: в Бресте, Столине, Каменецком, Кобринском и Пинском районах.-0-