Производственная база мелиоративного предприятия в Верхнедвинском районе продана на торгах

Источник материала: БелТА

28 февраля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Производственная база предприятия мелиоративных систем в Верхнедвинском районе продана на аукционе комитета "Витебскоблимущество" почти за Br773, сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы торгов.

Недвижимость расположена в агрогородке Волынцы и перешла в разряд неиспользуемого имущества после ликвидации предприятия в 2018 году. В состав лота включено 17 зданий и сооружений общей площадью около 5,2 тыс. кв.м, в том числе административные, складские и сервисные постройки, гаражи для тракторов, комбайнов и другой сельхозтехники. Интерес к площадке проявил единственный покупатель, который на данный момент арендует имущество. В перспективе рассматривается возможность организации на базе недвижимости производственной деятельности.

Вместе с капитальными строениями проданы объекты благоустройства и инженерной инфраструктуры, которые предстоит зарегистрировать, а также право 50-летней аренды трех земельных участков общим размером 6,4 га, в том числе в водоохранной зоне реки Дрисса. По условиям аукциона новый собственник обязуется освоить территорию в течение 3 лет, а также компенсировать расходы на предпродажную подготовку объектов на сумму свыше Br6,4 тыс.

Еще один сельскохозяйственный объект ликвидированного предприятия в Докшицком районе продан на аукционе за базовую величину (1БВ - Br32) крестьянско-фермерскому хозяйству. Недостроенный доильно-молочный блок общей площадью почти 1 тыс. кв.м расположен в окрестностях агрогородка Березки. Фермеры намерены использовать объект по прямому назначению.

Всего за январь - февраль комитет "Витебскоблимущество" организовал 22 результативных аукциона, на которых продано имущества на сумму около Br1,5 млн. По словам специалистов комитета, в Витебской области существенное влияние на объем работ и результативность вовлечения в оборот оказывает имущество ликвидируемых субъектов хозяйствования. Только за 2021 год приняты решения о передаче на баланс действующих организаций свыше 2,6 тыс. объектов предприятий, признанных банкротами, в том числе более 380 помещений жилого фонда. Часть из них включается в соответствующие перечни, определяются способы их вовлечения в оборот.

На 1 января 2022 года общая площадь недвижимости, находящейся в собственности Витебской области и ее административно-территориальных единиц, превысила 10 млн кв.м и увеличилась за год примерно на 86,2 тыс. кв.м (или на 0,9%). Сдается в аренду более 285,8 тыс. кв.м (2,8% общей площади), передано в безвозмездное пользование 988,7 тыс. кв.м (9,8%). Удельный вес неиспользуемой недвижимости составляет около 8% (809 тыс. кв.м), площадь которой в 2021 году выросла почти на 43%.-0-