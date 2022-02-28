﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В столице на пр.Жукова с 1 марта временно меняется организация дорожного движения

28.02.2022 17:39 — Новости регионов | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 1 марта вводятся временные изменения в организацию дорожного движения на пр.Жукова. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"В связи с ремонтом путепровода над железнодорожными путями на пр.Жукова и строительством подземного пешеходного перехода на пересечении улиц Брилевской и Аэродромной организована временная схема движения. Так, на участке пр.Жукова от Путейского переулка до ул.Брилевской движение транспорта будет организовано по двум полосам в каждом направлении. Кроме того, по причине закрытия движения с ул.Брилевской на ул.Аэродромную проезд с ул.Кижеватова на указанную улицу будет осуществляться через улицы Левина или Николы Теслы", - рассказали в ГАИ.

ГАИ просит участников дорожного движения учитывать эту информацию при выборе маршрута, быть внимательными и соблюдать ПДД.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ГАИ просит участников дорожного движения учитывать эту информацию при выборе маршрута, быть внимательными и соблюдать ПДД.
 
Новости дня
Новости регионов
 
Производственная база мелиоративного предприятия в Верхнедвинском районе продана на торгах
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Новости регионов

Свежие газеты

Архив (Новости регионов)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by