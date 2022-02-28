В столице на пр.Жукова с 1 марта временно меняется организация дорожного движения

Источник материала: БелТА

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 1 марта вводятся временные изменения в организацию дорожного движения на пр.Жукова. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"В связи с ремонтом путепровода над железнодорожными путями на пр.Жукова и строительством подземного пешеходного перехода на пересечении улиц Брилевской и Аэродромной организована временная схема движения. Так, на участке пр.Жукова от Путейского переулка до ул.Брилевской движение транспорта будет организовано по двум полосам в каждом направлении. Кроме того, по причине закрытия движения с ул.Брилевской на ул.Аэродромную проезд с ул.Кижеватова на указанную улицу будет осуществляться через улицы Левина или Николы Теслы", - рассказали в ГАИ.

ГАИ просит участников дорожного движения учитывать эту информацию при выборе маршрута, быть внимательными и соблюдать ПДД.-0-