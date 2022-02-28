Источник материала: БелТА

28 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Явка на референдум в Гродненской области составила 77,44%. Такую информацию сообщил корреспонденту БЕЛТА секретарь Гродненской областной комиссии по референдуму Михаил Севко.

"За внесение изменений и дополнений в Конституцию Беларуси отдали свой голос 466 845 человек. Явка составила 77,44% от общего числа людей, внесенных в списки голосующих", - рассказал Михаил Севко.

В Гродненском регионе работали 5015 наблюдателей. В ходе проведения избирательной кампании нарушений и замечаний выявлено не было.

"Комиссии по референдуму в дни досрочного голосования и непосредственно 27 февраля работали слаженно, в штатном режиме. Обстановка была спокойная. Все прошло без происшествий и замечаний. Люди приходили на участки в хорошем расположении духа", - добавил Михаил Севко.

Всего в Гродненской области работало 608 участков для голосования. 35 из них находились в медицинских учреждениях, 2 - в воинских частях.-0-