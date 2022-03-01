Датчики контроля скорости будут фиксировать нарушения на дорогах Могилевской области

Источник материала: БелТА

1 марта, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Датчики контроля скорости с 1 по 4 марта будут фиксировать нарушения на дорогах Могилевской области. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Могилевского облисполкома.

Скоростные нарушения будут фиксировать 1 марта с 8.00 до 19.00 в Бобруйске на ул.Минское шоссе в районе поворота на санаторий "Шинник" (60 км/ч), а также в Могилеве на ул.Королева в районе дома №19 (60 км/ч). С 10.00 до 17.00 датчики будут работать на 1-м км автодороги Р72 (60 км/ч).

Контроль скорости 2 марта будет осуществляться с 9.00 до 19.00 в Могилеве на ул.Челюскинцев в районе дома №65 (60 км/ч) и на 26-м км автодороги Р122 (90 и 70 км/ч). С 8.00 до 19.00 нарушения будут фиксировать в областном центре на пр.Димитрова в районе дома 45 (60 км/ч).

Ограничения скорости будут действовать 3 марта с 10.00 до 19.00 на 261-м км автодороги Р43 (50 км/ч), с 8.00 до 19.00 - в Могилеве на пр.Пушкинском в районе дома №7 (60 км/ч). С 8.00 до 18.00 мобильные датчики будут установлены в Осиповичах на ул.Юбилейной в районе дома №53а (60 км/ч) и 228-м км автодороги М8 (90 и 70 км/ч).

Нарушения скорости будут фиксироваться 4 марта с 10.00 до 19.00 на 261-м км автодороги Р43 (50 км/ч), с 9.00 до 19.00 - на 239-м км трассы М8 (90 и 70 км/ч), с 8.00 до 18.00 - в Осиповичах на ул.Юбилейной в районе дома №53а (60 км/ч) и на 75-м км автодороги Р122 (90 и 70 км/ч).-0-