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ГАИ: в Минске не работает несколько светофоров

01.03.2022 08:15 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько светофоров не работает в Минске. Такая информация опубликована в Telegram-канале управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.

Светофорное регулирование не работает на перекрестках ул. Тимирязева - ул. Мястровская, ул. Небесная - ул. Леонардо да Винчи, а также вблизи дома 115 по пр. Независимости.

"В настоящий момент специалистами КУП "СМЭП Мингорисполкома" проводятся аварийно-восстановительные работы. Просим участников дорожного движения учитывать эту информацию при выборе маршрута, быть внимательными и соблюдать ПДД", - отметили в ГАИ.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Светофорное регулирование не работает на перекрестках ул. Тимирязева - ул. Мястровская, ул. Небесная - ул. Леонардо да Винчи, а также вблизи дома 115 по пр....
 
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