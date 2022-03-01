ГАИ: в Минске не работает несколько светофоров

Источник материала: БелТА

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько светофоров не работает в Минске. Такая информация опубликована в Telegram-канале управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.

Светофорное регулирование не работает на перекрестках ул. Тимирязева - ул. Мястровская, ул. Небесная - ул. Леонардо да Винчи, а также вблизи дома 115 по пр. Независимости.

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"В настоящий момент специалистами КУП "СМЭП Мингорисполкома" проводятся аварийно-восстановительные работы. Просим участников дорожного движения учитывать эту информацию при выборе маршрута, быть внимательными и соблюдать ПДД", - отметили в ГАИ.-0-